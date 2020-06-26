9 إصابات خطرة بكورونا في فلسطين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الحالات الخطرة في فلسطين جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 9 حالات.وقال المتحدث باسم الوزارة كمال الشخرة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة، إن الحالات الخطرة موجودة في الخليل وبيت لحم، منها 5 حالات في العناية المركزة في الخليل، إحداها حرجة موصوله بجهاز التنفس الاصطناعي، إضافة لـ3 حالات في العناية المتوسطة دون وصلها بالأكسجين، وحالة خطرة في محافظة بيت لحم موصولة بالأكسجين.وأوضح أن الأعراض التي تظهر على الحالات الخطرة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وضيق شديد في التنفس، وعدم القدرة على الحركة، وارتفاع كبير في سرعة نبضات القلب.