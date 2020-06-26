لا صحة لتطبيق «رسوم تأشيرة دخول» للمحافظات السياحية

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية بدايةً من يوليو المقبل.وقال المركز فى بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار ونفت تلك الأنباء، مُوضحةً أنه تم إعفاء السائحين القادمين للبلاد من جميع أنحاء العالم على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسوم التأشيرات السياحية، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر 2020، مع حصولهم على تلك التأشيرات عند وصولهم المطار، وذلك في إطار حرص الدولة على تنشيط السياحة.وفي سياق متصل، اعتمد المجلس الدولى للسياحة والسفر، ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، كما قام المجلس بمنح مصر خاتم السفر الآمن "Safe Travel".