رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأجهزة الأمنية العراقية تداهم مقر فصيل موال لإيران

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:51 ص
القوات العراقية
القوات العراقية
مروة عنبر
طباعة
اعتقلت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي فجر اليوم الجمعة، عدة عناصر من كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأمريكية في البلاد، في سابقة من نوعها منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر.

وأفاد مصدر حكومي ومسؤولان أمنيان آخران، بأن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في منطقة الدورة في جنوب بغداد، ضبطوا وفي حوزتهم صواريخ معدة للإطلاق، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء ينتمون إلى فصيل كتائب حزب الله الذي اتهمته واشنطن باستهداف جنودها ودبلوماسييها بهجمات صاروخية في العراق.

وأشار المسئول الحكومي إلى أن القوة عثرت على ثلاث منصات وتم اعتقال 13 مقاتلا وفقا لما نقلته العربية نت.

يذكر أنه منذ أكتوبر 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب، منها ست هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

وجاءت المداهمة الأخيرة عقب أن شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق أمس الخميس على سعي حكومته إلى ضبط الحدود الخارجية للبلاد، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بتهديد العراق.

وشدد الكاظمى على رفض المغامرات الخارجية في البلاد، بعد أن أحيت الحكومة الأسبوع الماضي الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، على الرغم من التهديدات المتعددة التي تصاعدت في الفترة الأخيرة من قبل بعض حسابات تابعة لفصائل موالية لإيران، فضلا عن هجمات الكاتيوشا المستمرة في استهداف قواعد تستقبل قوات أمريكية.

ولعل تلك المداهمة التي وقعت بعد منتصف الليل أول إشارة على عزم الكاظمي تنفيذ وعوده.

وتسلط تلك الواقعة الضوء أيضا على مدى صعوبة مواجهة بعض الفصائل، لا سيما التي توصف في البلاد بالولائية لإيران.

وأظهرت مقاطع مصورة خروج عدد من السيارات البيضاء المسلحة للتجوال في شوارع العاصمة، رافعين الشعارات المؤيدة للفصائل وكتائب حزب الله وشاهرين الأسلحة، في رسالة تهديد على ما يبدو للقوات الأمنية والكاظمي على السواء.

يذكر أن قوات الحشد الشعبي دخلت ضمن مؤسسات الدولة العراقية قبل سنيتن، بتشريع في البرلمان وتضم فصائل موالية لإيران وأخرى غير موالية، لكنها تقع تحت تأثير الفصائل الموالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والقاهرة 35

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

ما حقيقة توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

هل يؤثر فيروس كورونا على المخ؟

تأجيل عرض «تينيت» للمرة الثانية بسبب كورونا

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

تنمية تعلن إعادة طباعة أعداد مجلة الكتاب

بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

فى الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن أنت واسمك

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020