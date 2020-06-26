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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «امتحانات الثانوية»: 95% نسبة النجاح المتوقعة لامتحان العربى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:41 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن إعلان نتيجة التصحيح للعينة العشوائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، غدًا السبت، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات قوية بارتفاع نسبة النجاح واقترابها من نتيجة العام الماضي.

وقال حجازي لـ«الدستور» إنه لم يتم الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية حتى الآن، ولكن يستأنف المعلمون غدًا التصحيح في ٤٩ مقرًا بقطاعات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط لباقي كراسات الإجابة المحددة ضمن العينة العشوائية، مضيفا أنه في ضوء نتيجتها سيتم استكمال التصحيح لباقي الطلاب.

وأشار حجازي إلى أن الإضافات التي تمت على نموذج إجابة اللغة العربية جاءت في صالح الطلاب، لافتًا إلى أنه بعد الاجتماع مع اللجنة الفنية تقررت هذه الإضافات التي سترفع من درجات الطلاب وكذلك نسبة النجاح، متوقعا أنها ستتراوح ما بين 94% إلى 95%.

أعمال التصحيح الشامل لمادة اللغة العربية انطلقت صباح أمس وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية المعلمين من الإصابة بفيروس كورونا.

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