رئيس نادى طنطا: المصابون بكورونا خالطوا اللاعبين والجهاز الإدارى

قال فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، إن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد، بالنادى خالطوا الجهاز الإدارى وزملاءهم اللاعبين، يوم الثلاثاء الماضى.وأضاف "عريبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، "كانوا اجتمعوا لعمل المسحة الأولى يوم الثلاثاء الماضى، وعقب المسحة قعدوا مع بعض واتغدوا وتركوا بعض بعد ذلك".وأوضح أنه عقب إبلاغ اتحاد الكرة بأن هناك 3 لاعبين و2 من الجهاز التدريبى، مصابين بكورونا، تم اتباع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية، لافتًا إلى أن المصابين يتلقون العلاج الأن بمنازلهم.وتابع: "توجد حالة من الرعب لدى الجميع الآن، ومدير الكرة أراد تقديم استقالته وأقنعته بالعدول عنها"، لافتًا إلى اللاعبين فى حاجة إلى فترة إعداد طويلة خاصة وأن أوزانهم زائدة وحالتهم النفسية ليست جيدة بسبب تداعيات الأربع شهور الماضية، ومكوثهم فى المنازل.وكانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أكدت إيجابية تحاليل 3 لاعبين و2 من الجهاز الإدارى بنادى طنطا بفيروس كورونا.