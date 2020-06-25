10 سيارات إسعاف و112 طبيبًا للإشراف على لجان الثانوية العامة بالدقهلية

10 سيارات إسعاف و112 طبيبًا للإشراف على لجان الثانوية العامة بالدقهلية
الخميس 25/يونيو/2020 - 10:20 م
سناء إسماعيلطباعة
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة، تلقت 7 شكاوى في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، بشأن عدم نظافة اللجان، وجرى التواصل مع المحافظات ونجحنا في حلهم جميعا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن واجبنا المحافظة على المناخ المناسب لطلاب الثانوية العامة أثناء امتحاناتهم وتوفير الأجواء الهادئة.
وأشار إلى أنه تمت مراجعة الناحية التنسيقية اللوجستية بين الوزارة والمحافظات، بشأن نقل أوراق الامتحانات وتأمينها، لافتا إلى أنه تم توفير 112 طبيبا وزائرا صحيا على مستوى محافظة القليوبية، للإشراف على اللجان، و10 سيارات إسعاف.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن واجبنا المحافظة على المناخ المناسب لطلاب الثانوية العامة أثناء امتحاناتهم وتوفير الأجواء الهادئة.
وأشار إلى أنه تمت مراجعة الناحية التنسيقية اللوجستية بين الوزارة والمحافظات، بشأن نقل أوراق الامتحانات وتأمينها، لافتا إلى أنه تم توفير 112 طبيبا وزائرا صحيا على مستوى محافظة القليوبية، للإشراف على اللجان، و10 سيارات إسعاف.