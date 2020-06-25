10 سيارات إسعاف و112 طبيبًا للإشراف على لجان الثانوية العامة بالدقهلية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة، تلقت 7 شكاوى في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، بشأن عدم نظافة اللجان، وجرى التواصل مع المحافظات ونجحنا في حلهم جميعا.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن واجبنا المحافظة على المناخ المناسب لطلاب الثانوية العامة أثناء امتحاناتهم وتوفير الأجواء الهادئة.وأشار إلى أنه تمت مراجعة الناحية التنسيقية اللوجستية بين الوزارة والمحافظات، بشأن نقل أوراق الامتحانات وتأمينها، لافتا إلى أنه تم توفير 112 طبيبا وزائرا صحيا على مستوى محافظة القليوبية، للإشراف على اللجان، و10 سيارات إسعاف.