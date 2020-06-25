كنيسة الإيمان الإنجيلية تطلق مبادرة لمساعدة متضرري كورونا

أطلقت كنيسة الإيمان الإنجيلية بالحضرة الجديدة بالإسكندرية، مباردة تحت عنوان "مع بعض بنساعد بعض"، وذلك بهدف توزيع المئات من شنط الخير للمتضررين من الظروف الإقتصادية الحالية وخاصة العمالة اليومية المتوقفة.وجاءت المبادرة بالتعاون مع هيئة شباب إسكندرية وتحت إشراف القس جورج زكريا راعي كنيسة الإيمان الإنجيلية، ورئيس جميعة الينبوع لتنمية المجتمع بالإسكندرية.وتهدف المبادرة إلى تسديد الاحتياجات المادية للأسر المتضررة ماديًا من توقف أعمالهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف التكاتف لحل الأزمات التي يمر بها المجتمع المصري الحالي.