تاجر يحجب 40 طن سلع غذائية بالسادات لبيعها في السوق السوداء

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي في ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية؛ لحجبه عن التداول (40 طن سلع غذائية " دقيق فاخر – سكر حر") بقصد رفع أسعارها.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة للتحقيق.