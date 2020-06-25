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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ضبط القائمين على موقع تسريب الامتحانات «شاومينج»

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:28 م
الشيخ صالح عباس
الشيخ صالح عباس
أميرة العناني
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أوضح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أنه في ختام الأسبوع الأول من الامتحانات، والذي انتهى بمادة القرآن الكريم، تقدم للامتحان 865 39 طالبًا وطالبة، بنسبة غياب 4%، مضيفًا أنه تم إلغاء امتحانات الشفوى لمادة القرآن الكريم لجميع طلاب الشهادة الثانوية، على أن توزع العشر درجات المقررة له على أسئلة الامتحان التحريري بواقع درجتين لكل سؤال ليكون السؤال بـ 10 درجات كاملة، أما بالنسبة للطلاب المعيدين فيحق لهم دخول الشفوى وكذلك المكفوفين.

وزف "عباس" خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشرى للطلاب بأنه تم القبض على القائمين على الموقع المشبوه "شاومينج" الذي كان يقوم بتسريب الأسئلة والإجابة عليها، مما كان يتسبب في ضياع مجهود الطلاب طوال العام، ويؤثر بالسلب عليهم وعلى مستقبلهم.

وعن حالة الطالبة التي ابتلعت دبوس، أمس الأربعاء، ذكر أنه تم استخراجه بمستشفى الحسين التابع لجامعة الأزهر، وأن الطالبة تعافت وعادت لبيتها وسوف تستكمل الامتحان.
وتقدم الشيخ صالح بالشكر لمحافظتي المنيا وبورسعيد طلابًا وملاحظين لعدم ورود أي شكاوى منهم، وهذا يعود لالتزام الطلاب وانضباطهم، موضحًا أنه فيما يتعلق بامتحان اليوم، لم يتم رصد سوى حالة واحدة للغش الإلكتروني بواسطة الهاتف في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وحالة غش ورقي واحدة، و11 حالة شطب علي الإجابات، و4 حالات إلغاء ندب للسادة الملاحظين منهم حالة تعاني من الحساسية والثلاث الآخرين لأسباب إدارية وفنية ولعدم الالتزام بالتعليمات.

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه من اليوم تم بدء تصحيح العينات لمادة الفقه على مذاهبه الأربعة ويوم الأحد سيتم إعلان نتائج العينات، مبينًا أن التصحيح العام سيبدأ يوم السبت بمادة الفقه، ثم يليه باقي المواد يومًا بيوم، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع الامتحانات لحظة بلحظة، حرصًا منه على مستقبل أبناء الأزهر، موجهًا الشكر لوزارتي الداخلية والصحة علي الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

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