الخطيب: نعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية لأسر الشهداء والمصابين

صرح اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه جاري العمل على تحديث وتطوير خدمات الرعاية المقدمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إضافة لدراسة حلول لجميع المشكلات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.وأكد الخطيب أنه جاري تطوير المنظومة الطبية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة العلاجية المقدمة من خلال الاستعانة بمحموعة من الأطباء الإستشاريين للعمل بالعيادات وكذا تجهيز المرحلة الثانية من الأقسام الطبية المختلفة بالمقر الخدمي لتشمل المنظومة الطبية جميع التخصصات، إضافة للتوسع في التعاقد مع المستشفيات بالمحافظات المختلفة للوصول بمستوى خدمة متميزة يليق بأسر الشهداء والمصابين.وأضاف أمين عام المجلس، أنه يعتزم عقد اجتماع شهري مع أسر الشهداء والمصابين للإستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم وذلك عقب رفع الإجراءات الاحترزية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.وشدد "الخطيب" على ضرورة إلتزام كافة الإدارات بالمجلس بتقديم الخدمات بصورة متميزة وسرعة إنهاء الإلتماسات المقدمة من أسر الشهداء والمصابين طبقًا لقواعد العمل المنظمة لذلك.وعن التواصل مع أسر الشهداء والمصابين، أكد "الخطيب" أن المجلس حاليًا يتلقى الالتماسات عن طريق عدة وسائل من بينها الكول سنتر، الخط الساخن، الواتساب والصفحة الرسمية للمجلس عبر "فيس بوك" بجانب إدارة الإستقبال والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة، كما أنه جاري دراسة تفعيل طرق أخرى للتواصل.جاء ذلك خلال تفقد أمين عام المجلس لأعمال تطوير وتجهيز المرحلة الثانية من العيادات الطبية بالمقر الخدمي والإجتماع بعدد من أسر الشهداء والمصابين للإستماع إلى مقترحاتهم وعدد من المشكلات المتراكمة التي يعانون منها.