طالبات الثانوية بأسوان عن امتحان الإنجليزي: خارج توقعاتنا

بالدموع والحزن المرسوم على الوجوه، عبّر طلاب الثانوية العامة بلجان مدرستي مجمع هميمي الجبلاوي الابتدائية، وعوض السيد عبدالله الثانوية بنات، مساء اليوم، عن صعوبة بعض الأجزاء بامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.وأوضحت بعض الطالبات أن الامتحان جاء خارج التوقعات نهائيًا، حيث إنهن توقعوا أن يأتي بمستوى أقل من ذلك، إلا أنهن واجهن صعوبة شديدة في سؤالي الـ ''الاختيارات، والقطعة''.وشهد محيط المدارس تشديدات أمنية مكثفة لرجال الشرطة، لتأمين لجان الطلاب، ومنع المارة من العبور بالشارع لتسهيل الحركة المرورية ومنع تكدسات الطلاب بعد الامتحان.وتابع اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، صباح اليوم الخميس، لجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين، أحد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بأسوان، لمتابعة سير الامتحانات.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.