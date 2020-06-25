«القطعة والاختيارات» أبرز عقبات طلاب شبرا في الانجليزي

بدأت لجان حي شبرا بمحافظة القاهرة، منذ قليل بفتح أبوابها لمغادرة الطلاب عقب انتهاء الوقت لامتحان اللغة الأجنبية الأولى، وتباين آراء الطلاب بين السهل وكونه في متناول الطالب المتوسط والآخر يرون أن به أجزاء صعبة.و قال عبدالله صلاح، أحد الطلاب بالمدرسة الحديثة بحي شبرا، أن الامتحان كان سهلا لكن سؤال القطعة هو ما اخذ مني وقت طويل وكان به شيء من الصعوبة، خاصة نقطة "ضع عنوانا للفقرة" هما أصعب شيء في الامتحان.فيما أضاف آخر يدعى زياد أشرف، أن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط، رغم وجود بعض النقاط الصعبة في سؤال الاختيارات.من جانبها قالت مي سالم أحد الطالبات بمدرسة روض الفرج الثانوية بنات، أنها عانت من سؤال القطعة كثيرا خلال الامتحان، حتى أن بعض النقاط قامت بحلها ولم تتأكد من كونها صحيحة أم خاطئة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.