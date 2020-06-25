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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فشلوا في الغش فضربوا المراقبين وحطموا المقاعد في كفر الشيخ

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:32 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
عمرو الشامي
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كشف مصدر في غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ أنَّ طلابًا في مركز بيلا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في لجنة مدرسة «التجارة بنين» بمدينة كفر الشيخ، ضربوا المراقبين واعتدوا عليهم وحطموا المقاعد الخشبية.

وأرجع المصدر في تصريحات لـ«الدستور» هذه التصرفات إلى فشل هؤلاء الطلاب في محاولات الغش، لافتًا إلى أنها المرة الثانية لذات اللجنة التي يتم فيها ضرب المراقبين وتحطيم المقاعد.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.

ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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