رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم بورسعيد»: لا حالات كورونا وغياب 27 طالبا عن «الإنجليزية»

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:29 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
بورسعيد: شيماء رشاد
طباعة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، تقرير اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لجميع الامتحانات بلغ 5151 طالبا، تقدم منهم لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 5053 طالبا، وتغيب منهم 27 طالبا عن حضور الامتحان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم، كما لم يجرى رصد أي إصابة بين الطلاب بفيروس كورونا المستجد.

ويؤدي اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 667 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية في 2216 لجنة سير، على أن يبدأ استقبال ودخول الطلاب من الثامنة حتى التاسعة صباحًا ويبدأ الامتحان 10 صباحًا لمدة 3 ساعات.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

وتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

الرئيس السيسي يعزل المستشار محمد صبري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

بالأسماء.. قرارات جمهورية بإعادة تشكيل هيئات الإعلام

أول تعليق من وزير التعليم على التنظيم «غير المسبوق» بلجان الثانوية (خاص)

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

أول تعليق من وزير التعليم على التنظيم «غير المسبوق» بلجان الثانوية (خاص)

إنفوجراف

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

image description

4.2 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 6 سنوات (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: كورونا دفع المتضررين للعمل والاتجار بالمخدرات

الطلاق يتفوق على إدمان الكحول والأزمات المالية في أسباب الوفاة

اكتشاف مهم قد يحل لغز الحياة على الأرض

ابتكار قد ينقذ حياة الرجال الجنسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

الليلة حفل ختام الدورة الثالثة من مسابقة «الصوت الذهبي»

السبت.. الفنان مصطفى رحمة ضيف منصة الفن المعاصر

دائرة ثقافة أبوظبي تطلق مخيم «مكتبة»الصيفي 2020

دار خطوط تصدر «أرخبيل الفزع» للمغربي أنيس الرافعي