«تعليم بورسعيد»: لا حالات كورونا وغياب 27 طالبا عن «الإنجليزية»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، تقرير اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة.وأشارت في بيان لها، إلى أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لجميع الامتحانات بلغ 5151 طالبا، تقدم منهم لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 5053 طالبا، وتغيب منهم 27 طالبا عن حضور الامتحان.وأكدت مديرية التربية والتعليم أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم، كما لم يجرى رصد أي إصابة بين الطلاب بفيروس كورونا المستجد.ويؤدي اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 667 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية في 2216 لجنة سير، على أن يبدأ استقبال ودخول الطلاب من الثامنة حتى التاسعة صباحًا ويبدأ الامتحان 10 صباحًا لمدة 3 ساعات.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.وتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.