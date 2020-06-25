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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«من سلم اللجنة».. طالب ثانوي لوالدته: «الامتحان سهل وراجع أكمله»

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:24 م
سلم اللجنة
سلم اللجنة
سمر مدحت
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بين حين وآخر، يطل أحد الطلاب من خلال السلالم والنوافذ في مدرسة «الملك الصالح الثانوية بنين» التابعة لمنطقة المنيل في القاهرة، من أجل أن يطمئن ذويه من أولياء الأمور على سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي يؤديه الطلاب منذ الصباح داخل اللجان.

وأطل أحد الطلاب ليشير بعلامة النصر إلى والدته في الخارج تعبيرًا عن سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، وقال لها: «الامتحان سهل مفيش أي أسئلة صعبة نص ساعة ونروح كلنا».

ويعد هذا هو الطالب الثاني الذي يطل من سلالم المدرسة ليطمئن والدته على سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، والذي من المقرر الانتهاء منه خلال نصف ساعة.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.

ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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