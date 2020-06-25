إصابة طالبة بصداع وارتفاع درجة الحرارة بلجنة معهد أزهري في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس، إصابة طالبة تدعى "ن س ع" بلجنة معهد فتيات الستامونى الأزهرى بصداع وارتفاع فى درجة الحرارة بلغت 38.وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إعطاءها باراسيتامول خافض للحرارة بمعرفة الإشراف الطبى الموجود باللجنة وتحسنت درجة الحراره قبل الدخول للجنة، ولم يتم نقلها بالإسعاف وتم دخولها اللجنة واستكمالها للامتحان.وكان نحو 4850 طالبا وطالبة بالقسم العلمى بالثانوى العام الأزهرى بالدقهلية قد أدوا الامتحان اليوم الخميس فى مادة "القرآن الكريم" معبرين عن سعادتهم لأن غالبية الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بها أي صعوبة.