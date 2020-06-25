إصابة طالبة بصداع وارتفاع درجة الحرارة بلجنة معهد أزهري في الدقهلية
الخميس 25/يونيو/2020 - 12:24 م
عمرو الحوتىطباعة
أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس، إصابة طالبة تدعى "ن س ع" بلجنة معهد فتيات الستامونى الأزهرى بصداع وارتفاع فى درجة الحرارة بلغت 38.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إعطاءها باراسيتامول خافض للحرارة بمعرفة الإشراف الطبى الموجود باللجنة وتحسنت درجة الحراره قبل الدخول للجنة، ولم يتم نقلها بالإسعاف وتم دخولها اللجنة واستكمالها للامتحان.
وكان نحو 4850 طالبا وطالبة بالقسم العلمى بالثانوى العام الأزهرى بالدقهلية قد أدوا الامتحان اليوم الخميس فى مادة "القرآن الكريم" معبرين عن سعادتهم لأن غالبية الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بها أي صعوبة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إعطاءها باراسيتامول خافض للحرارة بمعرفة الإشراف الطبى الموجود باللجنة وتحسنت درجة الحراره قبل الدخول للجنة، ولم يتم نقلها بالإسعاف وتم دخولها اللجنة واستكمالها للامتحان.
وكان نحو 4850 طالبا وطالبة بالقسم العلمى بالثانوى العام الأزهرى بالدقهلية قد أدوا الامتحان اليوم الخميس فى مادة "القرآن الكريم" معبرين عن سعادتهم لأن غالبية الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بها أي صعوبة.