«التعليم»: نتتبع مصدر الصورة المتداولة على صفحات الغش

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس الثانوية العامة، إن لجان مكافحة الغش الإلكتروني، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتبع مصدر الصور المتداولة من داخل أحد بمساعدة الجهات الأمنية.وأكد حجازي أنه لا تهاون مع الطلاب الذين يقومون بهذا الفعل أو المراقبين والملاحظين، المختصين بهذه اللجنة، مشددًا على أنه سيتم توقيع عقوبات قانون الغش.كانت عدد من صفحات الغش الالكتروني، نشرت صورًا لامتحان من داخل أحد اللجان، يزعمون أنه امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان التعليمية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.