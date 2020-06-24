وزير الري: ضمنا لإثيوبيا توليد 80% من الكهرباء التي تريدها

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن المفاوضات مع إثيوبيا لم تتوصل لاتفاق في الجانب القانوني، والجزء الخاص بسنوات الجفاف.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كنا نتفق خلال المفاوضات مع إثيوبيا على جانب ثم يتم تغييرها في الجلسة التي تليها".ولفت إلى أن مصر قدمت طرحا لكيفية توليد 80% من الكهرباء التي تريدها، ويحتاج من إثيوبيا أن تدعمه وقت الجفاف، وهو الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر.وأردف: "تجاوبنا مع كل الأطروحات، وهو ضامن هيولد 80% من سد وظيفته الأساسية توليد الكهرباء"، مشيرا إلى أن مصر ستعود للتفاوض عندما يكون هناك نية للاتفاق، وأدوات تحكم الاتفاق.وأكد أن مصر تعتمد على 95% من مواردها المائية على مياه النيل.