القيمة السوقية لـ"طلعت مصطفى" تتخطى 12 مليار جنيه بعد تحقيقها أعلى مستوى سعري في 100 يوم

تجاوزت القيمة السوقية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، 12 مليار جنيه، لتسجل 12.2 مليار جنيه، لتصبح ضمن أكبر 5 شركات بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، جاء ذلك بعد تسجيل سهم المجموعة، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، أعلى مستوى سعري خلال 100 يوم، ليصل إلى مستوى 5.92 جنيه، وسط عمليات تداول قوية سجلت 8.9 مليون سهم، عبر 866 صفقة بيع وشراء، وعزز النشاط القياسي لأسهم المجموعة، مؤشر قطاع العقارات في البورصة، والذى ارتفع مع نهاية التعاملات بنحو 4.19%، بعد أن سجل 620.63 نقطة.كانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد حافظت على تواجدها للعام الثاني على التوالي، ضمن قائمة أقوى 100 شركة عربية، بحسب تصنيف مجلة فوربس الأمريكية، وذلك بعدما نجحت في تحقيق إيرادات وأرباح بملايين الدولارات، لتصبح المطور العقاري المصري الوحيد ضمن تلك القائمة، لتواصل المجموعة حصد الألقاب والتكريمات، حيث تم تكريم المجموعة منذ شهور باحتفالية bt 100 كأفضل مطور عقاري في مصر للعام الثالث على التوالي.وحققت مجموعة طلعت مصطفى، إيرادات بلغت قيمتها 746 مليون دولار، وأرباح قدرها 124 مليون دولار، لتصبح بذلك في المركز الخامس والثمانين عربياً، وجاءت هذه الإيرادات الضخمة من حصيلة تحقيق المجموعة مبيعات عقارية بلغت 20.4 مليار جنيه خلال عام 2019، وهو ما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة، وزيادة حصتها من السوق العقارية وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلية من خلال توفير منتجات عقارية تتلاءم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة، هذا فضلا عن تحقيق إيرادات ضخمة من فنادقها.ويتوقع أن تستمر مجموعة طلعت مصطفى القابضة في تحقيق المزيد من الإيرادات خلال الفترة المقبلة، في ظل أن رصيد مبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها لعملائها 49.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي وهو ما سيدر عليها إيرادات بقيمة 40.8 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة، كما أن هذه المبيعات تم تغطيتها بشيكات آجلة على عملاء الشركة تغطي 90% من المبيعات.