عاطف ناصر: الدعم العربي لمصر في قضية ليبيا وسد النهضة غير مسبوق

أشاد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالدعم السياسي والبرلماني العربي على مختلف المستويات للأمن القومي المصري، ورؤى مصر في الدفاع عن أمنها تجاه قضيتي ليبيا وسد النهضة، مشيرا إلى أنه ما من دولة عربية باستثناء تنظيم الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر، إلا وأعلنت دعمها التام لمصر في موقفها الرافض للميليشيات الإرهابية والإخوانية وجنود أردوغان في تركيا.ونوه في بيان له اليوم، بالموقف العربي الداعم لمصر خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، واعتبار الأمن القومي المصري أمنا قوميا عربيا بامتياز للجميع، والكل يرفض التهديدات الإخوانية والإرهابية والإثيوبية لهذا لمصر، ولفت إلى تقدم نحو 16 برلمانيا عربيا لرئيس البرلمان العربي، بطلب لإصدار بيان داعم لمصر في الدفاع عن حقوقها وأمنها القومي، مشددا أن مصر قادرة، تحت قيادة الرئيس السيسي على حماية أمنها القومي والرد بقوة على مصادر التهديد.