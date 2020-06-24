غادة عبدالرازق: تلقيت آراء إيجابية كثيرة عن «سلطانة المعز»

أكدت الفنانة غادة عبدالرازق أن سيناريو مسلسل " سلطانة المعز"، الذي عرض في رمضان الماضي، جمع الكثير من الشخصيات بحبكة درامية متميزة، مشيرة إلى أنها تلقت آراء إيجابية كثيرة عن المسلسل.وقالت غادة عبدالرازق - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء -، إن شخصية "سلطانة" التي قدمتها في المسلسل، لا تُشبه أية شخصية من التي سبق أن قدمتها بأعمالها الدرامية، فقد تكون بنت بلد وتمتلك صفات جيدة كبعض الشخصيات التي قدمتها، ولكن تفاصيل الدور مختلفة تماما عن أي دور آخر، ولذلك تحمست للمشاركة بالمسلسل.وأضافت أنها تحب تقديم الشخصيات القوية التي تعتمد على ذاتها وتصنع ذاتها بذاتها وهذه الصفة موجودة بها بالفعل، مشيرا إلى أن هذا أمر جيد أن تحمل أدوارها التي تقدمها إيجابيات يستفيد منها الناس.وأوضحت أن ظروف مسلسل "سلطانة المعز" كانت صعبة للغاية. فلقد توقف المسلسل ومن ثم معاودة التصوير في ضغوط كبيرة بسبب ضيق الوقت، مرورًا بالإجراءات الاحترازية، ولكنها سعيدة بنجاح المسلسل.وأكدت أنها لم تكن تنوي المشاركة بموسم دراما رمضان الماضي، ولكنها عندما قرأت سيناريو "سلطانة المعز" سرعان ما أعجبها المسلسل وبدأت في التحضير له بعد التوقيع عليه، خصوصا أنها علمت أن هذا العمل كان يتم التحضير له منذ عامين لجهة تعديلات الورق وما شابه ذلك.ولفتت إلى أن شخصية "سلطانة" واقعية وموجودة كثيرًا في الواقع، فمصر مليئة بالسيدات اللواتي بقوة الرجل، ولكن سيناريو المسلسل مزج شخصيات الواقع بالخيال وفق أحداث تشويقية، جعلت الجمهور يُصدق أن الشخصيات الموجودة بالمسلسل واقعية بشكل كامل.وأضافت أنهم استخدموا داخل أحداث مسلسل "سلطانة المعز" لغة تشويق سهلة على المشاهدة، بالإضافة إلى أن نهاية كل حلقة كانت تجعل مُتابعي المسلسل ينتظرون ما سيحدث في الحلقة التالية.وأكدت أن نظرتها للمنافسة لا تتغير، لا تعتبرها سباقًا ولكن في الوقت نفسه تركيزها كل عام يكون على العمل الذي تقدمه فقط، فالمنافسة الشريفة مطلوبة لكي يقدم كل فريق مجهوده والقيام بما عليه القيام به.وأشارت إلى أن المحرك في اختيار أدوارها يكمن في الاختلاف فيما يُعرض عليها، إذ تقبل الأعمال التي تجد فيها تحديًا مع نفسها وتقدمها بشكل مختلف، والأمر نسبي حسب كل عمل.