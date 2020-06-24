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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

اقتصادي: حذف العملاء من القوائم السوداء للبنوك يخفض البطالة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:34 م
مصطفى بدرة
مصطفى بدرة
هدير شعراوي
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قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تعليمات البنك المركزي للبنوك بإخطار عملاءها المدرجين ضمن القوائم السلبية والقوائم السوداء بما تم اتخاذه من إجراءات لحذفهم من تلك القوائم يحد من البطالة، وذلك من خلال عودة المصانع المغلقة للعمل ومعالجة التعثرات المالية للشركات.

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أن إدراج العميل ضمن القائمة السوداء يكون بسبب التعثرات المالية وعدم سداد المستحقات وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي بإدراج أي عميل تعثر لمدة تزيد عن الـ3 شهور بعد إنذاره لضمان عدم تعامل البنوك معه.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن رفع العميل من القائمة السوداء يكون وفق آليات بإخطار العميل للعودة للبنك الذي كان يتعامل معه وحل التعثر والمشكلة القضائية التي وصل لها البنك مع العميل.

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