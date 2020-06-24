يخفي هوية المتصل.. ضبط طالب أنشأ تطبيق «مكالمات دولية» بكفر الشيخ

تمكنت تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط طالب يستخدم تطبيق للهواتف المحمولة لتمرير المكالمات الدولية.أكدت التحريات استخدام طالب تطبيق عبر منصات تشغيل الهواتف المحمولة يُمكن مستخدميه من تمرير المكالمات الدولية عبر خوادمه بشبكة المعلومات الدولية -الإنترنت- مع قدرته على التحكم بالرقم المراد إظهاره لدى متلقى المكالمة بغرض إخفاء شخص المتصل، لتسهيل ارتكاب جرائم بانتحال صفة آخرين.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم ضبطه وبحوزته «هاتف محمول، وحدة معالجة CPU».وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن التطبيق المشار إليه، وكذا تطبيق يستخدم فى اختراق الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وملكيته للتطبيقات المشار إليها بغرض الاستفادة ماديًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، للعرض على النيابة للتحقيق.