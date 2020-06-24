ضبط 17150 كمامة مجهولة المصدر بدمياط (صور)
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:35 ص
حسام فهميطباعة
تحركت حملة من مديرية الصحة بدمياط بقيادة الدكتورة فاطمة رشاد مدير التفتيش الصيدلي بدمياط، والدكتورة سهى خيري والدكتور سعد أسعد الصيدلي بالإدارة للقيام بالتفتيش على الصيدليات وعمل محاولات للشراء، للتفتيش على الصيدليات في أنحاء محافظة دمياط.
أسفرت الحملة عن ضبط 17150 كمامة ( واقي وجه جراحي ) مجهولة المصدر ودون فواتير و19470 قرص دواء دون فواتير ( تولترودين 2مجم) Tolterodine 2mg tab بالإضافة الى عدد 411 زجاجة كحول اثيلي دون فواتير.
تم ضبط الكميات المذكورة وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك وتسليمها إلى الشرطة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.
أسفرت الحملة عن ضبط 17150 كمامة ( واقي وجه جراحي ) مجهولة المصدر ودون فواتير و19470 قرص دواء دون فواتير ( تولترودين 2مجم) Tolterodine 2mg tab بالإضافة الى عدد 411 زجاجة كحول اثيلي دون فواتير.
تم ضبط الكميات المذكورة وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك وتسليمها إلى الشرطة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.
كمامة مجهولة
ضبط 17150 كمامة مجهولة المصدر بدمياط (صور)
كمامة مجهولة
كمامة مجهولة
ضبط 17150 كمامة مجهولة المصدر بدمياط (صور)
كمامة مجهولة