رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الولايات المتحدة: 37% من البالغين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:40 ص
متلازمة التمثيل
متلازمة التمثيل الغذائى
أ ش أ
طباعة
أفادت دراسة طبية أمريكية حديثة شارك فيها باحثون من كلية الطب جامعة واشنطن، بأن ما يصل إلى 37% من جميع البالغين الأمريكيين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، مما يضعهم في خطر متزايد لأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية، مشيرة إلى أن ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة الذين تتخطى أعمارهم الستين عامًا، يعانون من هذه الحالة الصحية.

وتعد "متلازمة التمثيل الغذائي" مجموعة من الحالات تضم ضغط الدم المرتفع، وارتفاع مستوى السكر في الدم، والدهون الثلاثية في الجسم والكوليسترول غير الطبيعي، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكر من النمط الثاني، حسبما أفاد موقع "ديلي ميل".

وقال الدكتور روبرت وونج، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في جامعة ستانفورد، إن انتشار متلازمة التمثيل الغذائي ما يزال في ازدياد في الولايات المتحدة، مضيفًا: "تؤكد نتائجنا أهمية زيادة الوعي بقضية الصحة العامة هذه، وتسليط الضوء على حاجة المرضى ومقدمي الرعاية للعمل معًا بشكل استباقي وفعال للكشف عن الأمراض المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين وارتفاع الكوليسترول".

واستعرض "وونج " وزملاؤه بيانات عن أكثر من 17،000 بالغ من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، والذي يغطي فترة ست سنوات من عام 2011 حتى عام 2016، ووجدوا أن 36.9 بالمائة من المشاركين مصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي في 2015-2016، مقارنة بـ 32.5 بالمائة بين عامي 2011- 2012.

وأكد الباحثون أن كبار السن لا يزالون يشكلون العدد الأكبر من حالات متلازمة التمثيل الغذائي داخل مجتمع الدراسة، ولكن البالغين الأصغر سنًا لديهم أعلى زيادة في معدل الانتشار خلال فترة الدراسة، مشيرين إلى أنه بحلول عام 2016، كان 21.3 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، مقارنة بـ 16.2 في المائة في 2011- 2012.

وأوضح وونج أن تقليل مخاطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي والوقاية منها أمر صعب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن اعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطًا واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يساعد بالتأكيد في الحد من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي والمضاعفات المرتبطة بها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة ترد على بيان «الأطباء» حول تسبب بعضهم في ارتفاع وفيات كورونا

«الوزراء» يكشف الجهة المسئولة عن مراقبة قرار فتح المطاعم (فيديو)

وزير التعليم العالي: نتوقع 70 ألف إصابة كورونا بحلول 30 يونيو

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

وزير التعليم العالي: نتوقع 70 ألف إصابة كورونا بحلول 30 يونيو

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تعرف على تردد قناة on drama على النايل سات

الولايات المتحدة: 37% من البالغين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020

تعرف على تردد قناة mbc مصر على نايل سات وباقي الأقمار الصناعية

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

سلطان القاسمى: انطلاق مهرجان الشارقة للتصوير فى فبراير 2021

«المفارقة فى شعر الفاجومى» كتاب جديد عن دار الجندى

«جوهرة كهف القلب» كتاب يزيل الغموض حول شمس التبريزى

صدور النسخة العربية من «الحارس الأخير للقاهرة القديمة»