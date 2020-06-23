وزير الخارجية العراقي: نرفض أي خرق لأراضينا

أكد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، رفض واستنكار العراق أيّ خرق أو هُجُوم على الأراضي العراقيّة، ردا على الهجمات التركية التي طالت بلاده.جاء ذلك في تصريحات له خلال لقائه ببغداد مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) جينين هينيس بلاسخارت، وفق بيان نشرته الخارجية العراقية عبر حسابها على تويتر.كما تطرّق الجانبان إلى جولة الحوار الاستراتيجيّ التي عُقِدَت بين العراق وأمريكا، وأهمّيته في تعزيز مصالح البلدين، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة، لافتًا إلى زيارة رئيس الوزراء في الشهر المقبل إلى العاصمة واشنطن لاستكمال الحوار.وإلى جانب ذلك، بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية، منها: القضيّة الفلسطينيّة، مجددا موقف العراق الثابت لتحقيق السلام والأمن، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح حسين أن أولى زياراته الخارجيّة ستكون إلى طهران والرياض؛ لتعزيز العلاقات الثنائيّة، وفتح آفاق للتعاون بما يُحقّق المصالح المُشترَكة.