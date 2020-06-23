المشدد 15سنة لـ 4 متهمين بالاستيلاء على أموال أحد البنوك

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و874 ألف و600 دولار، من أموال احد البنوك بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة ورد مبلغ الاستيلاء وتغريمهم مثلة وعزل من الوظيفة.وأسندت النيابة للمتهمين " د.س"، موظفة باحد البنوك، و"أ.م"، موظف باحد البنوك و"ر.م" رجل أعمال، و"ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركى، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك والثانى عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و874 ألف و600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم أخر وهمى، وتمكينها والمتهم الثانى للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.وأكمل أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهى محررات لإحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، واستعمالها فيما زورت من أجله.