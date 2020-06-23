غرفة صناعة السينما تجتمع غدا لبحث تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء قرار بعودة تشغيل السينما والمسرح بنسبة 25% من طاقتهم الاستيعابية، وذلك تمهيدًا لعودة الحياة لطبيعتها مع تطبيق نظام التباعد الاجتماعي في العروض المسرحية والسينمائية.وتواصلت "الدستور" مع الفنان شريف رمزي أحد أعضاء غرفة صناعة السينما، والذي كشف أن أعضاء غرفة صناعة السينما سيجتمعون غدًا في تمام الساعة الواحد ظهرًا لمناقشة هذا القرار".وأضاف" لكن نسبة 25% لن تساهم في عرض أعمال إنتاجية ضخمة فلا يوجد منتج سيغامر بعمل ضخم بهذه النسبة، ولكن أعتقد أننا سنستقر على عرض الأعمال القديمة لحين تطور الأمور بشكل أكبر وزيادة طاقة السينمات".