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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هيكل: العالم لن يتعافى من آثار كورونا قبل 2025

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:13 ص
أحمد هيكل
أحمد هيكل
أحلام عبدالرحمن
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قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، إن مصر تعاملت مع أزمة كورونا بطريقة عاقلة، ولم يكن هناك خيار سوى أن تعمل المصانع مع أخذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب عبر "سكايب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "MBC مصر": "فيه بلاد مختلفة تقدر تستحمل حاجات مختلفة، محدش يقدر يقول هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل، لكن مصر معندهاش رفاهية أنها متكونش بتشتغل، لازم الكل يشتغل ويتبع كل الاحتياطات".

ونوه إلى أن العالم سيأخذ وقتا أطول للتعافي اقتصاديا، مرجحا ألا يتعافى العالم من آثار كورونا قبل عام 2025 أو 2026.

كما توقع ألا تزيد الأسعار في مصر، مشددا على ضرورة تشجيع المستثمرين، خاصة أن هناك قطاعات كثيرة بها فرص استثمار حقيقية مثل الزراعة وتعميق التصنيع.

ولفت إلى أن البنوك المركزية طبعت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من النقود، مردفا:"ذلك له ثمن، فطباعة النقود تعني اقتراض الحكومات أو الشركات للأموال".

وأردف: "السيولة الكبيرة تحل المشكلة حتى حد معين، بعد حد معين لن تستطيع سداد القروض".

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