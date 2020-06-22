«أفريكيوم».. ذراع الجيش الأمريكي في أفريقيا

التقى رئيس قيادة أفريقيا للقوات الأمريكية «أفريكوم»، اليوم برئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في عودة مفاجئة بعد أن غادرت القوة الأمريكية طرابلس أبريل 2019، بعد دخول الجيش الليبي إلى طرابلس، الأمر الذي أثار التساؤلات حول العودة المفاجئة لأفريكوم في ليبيا في هذا التوقيت.وأفريكيوم هي قوات موحدة مقاتلة تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية وهي مسئولة عن العمليات العسكرية الأمريكية وعن العلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية في أفريقيا عدا مصر.تأسست أفريكيوم في أكتوبر 2007، كقيادة مؤقتة تحت القيادة الأمريكية لأوروبا، والتي كانت لمدة أكثر من عقدين مسئولة عن العلاقات العسكرية الأمريكية مع أكثر من 40 دولة أفريقية، وقد بدأت القيادة الأفريقية نشاطها رسميا في 1 اكتوبر 2008.ومن ضمن مهام أفريكيوم وفق المعلن زيادة التعاون الأمني والشراكة مع دول القارة الأفريقية، وأن تمنح الولايات المتحدة مزيدًا من الفاعلية والمرونة في التعامل مع الأزمات المحتملة في أفريقيا.يرجع الخبراء وجود أفريكيوم في أفريقيا لعدة أسباب، وهي تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي في الصحراء الأفريقية، وتزايد الاعتماد الأمريكي على مصادر الطاقة الأفريقية، بالإضافة إلى زيادة الضغوط على قوات «سنتكوم» و«إيوكوم» نتيجة للحرب في العراق وأفغانستان، ونمو العلاقات بين الصين والدول الأفريقية.