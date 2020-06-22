الأب مينا الأورشليمي يشارك في «قصص للخدمة»

شارك الأب مينا الأورشليمي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعراق، مساء اليوم في سلسلة عظات "قصص من الخدمة" عبر المركز الإعلامي للكنيسة.وأطلق القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية، خلال صوم الرسل سلسلة عظات جديدة تحت عنوان "قصص من الخدمة "، وذلك بهدف دعم الأقباط روحيًا خلال فترة الصوم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.