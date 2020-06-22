البابا تواضروس يقدم حلقة جديدة من «معا بنفس واحدة»

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، حلقة جديدة من برنامج «معا بنفس واحدة» فسر خلالها الإصحاح الخامس عشر من سفر «أعمال الرسل» عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وقال البابا تواضروس خلال الحلقة إن بولس الرسول خلال هذا الإصحاح يتحدث عن قيمة الافتقاد فالخدمة لا تكتمل بأي صورة إلا بالافتقاد؛ بافتقاد اخوتنا وأسرنا والعائلة وأصدقائنا وزملائنا.وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال الحلقة إنه يتناول أيضا هذا الإصحاح عن أول مجمع في تاريخ الكنيسة المسيحية وهو مجمع الآباء الرسل باورشليم فنصلي من أجل المجمع المقدس للكنيسه القبطيه الأرثوذكسية؛ الذي هو الهيئة الأولى في كنيستنا الذي يشمل البابا البطريرك والآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي بطريركية الإسكندرية والقاهرة لكي يعينهم الله في الخدمة.وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة «Me sat» بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا) أما قناة «أغابي» فتعرضها في التاسعة مساءً.وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال «معًا بنفس واحدة» دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.