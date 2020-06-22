الإمارات: تنفيذ اتفاق الرياض يمنع تقسيم اليمن

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ودعم تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين.وأعرب أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي في بيان عبر حسابه على تويتر، عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودها الحثيثة للتوصل إلى الاستقرار في اليمن الشقيق".وأكد قرقاش على ترحيب الإمارات لاستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لوقف إطلاق النار الشامل، مشيرا إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا.وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق اليوم، عن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الاجتماع في الرياض من أجل حل العديد من النقاط الخلافية.ورحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف اطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة، للمضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.وشدد التحالف على رفضه أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة، مؤكدًا أن التحالف يقف دائما الى جانب اليمن وشعبه ومستمر في جهوده لتوحيد صفوف الشعب ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه.