التحالف العربي يدعو للتهدئة في سقطري وأبين ووقف إطلاق النار

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، عن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الاجتماع في الرياض من أجل حل العديد من النقاط الخلافية.وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان، إنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطري ومحافظة أبين، فقد رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل، ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة، للمضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأعرب التحالف عن أسفه للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن، ودعا الأطراف كافة لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى ووقف إطلاق النار في أبين وتجنب التصعيد في كل المحافظات.وشدد التحالف على رفضه أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة، مؤكدًا أن التحالف يقف دائمًا إلى جانب اليمن وشعبه ومستمر في جهوده لتوحيد صفوف الشعب ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه.وقال المالكي إن قيادة التحالف ستنشر مراقبين في أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات، كما أن التحالف يدعو كل المكونات والقوى اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض، والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض.