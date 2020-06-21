«عرض حياة الأهالى للخطر».. إحالة طبيب تلا بالنوفية للنيابة العامة

قال معتز حجازي، المتحدث الإعلامي باسم محافظة المنوفية، إنه ورد إلى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إخطارا بأن هناك طبيب صيدلى بمركز تلا يقوم بعمل عقاقير لعلاج فيروس كورونا بالمخالفة للقانون، فوجه بسرعة ضبطه والوقوف على حقيقة البلاغ.وأضاف "حجازى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بعد تشكيل حملة والتوجه للمكان محل الشكوى تبين صحة البلاغ وأن الطبيب يعمل وصفات يسميها طبية، لعلاج مرضى فيروس كورونا، ومن ثم تجربتها على المواطنين.وأكد المتحدث الإعلامى باسم محافظة المنوفية، أنه ألقى القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كونه عرض حياة المواطنين للخطر.