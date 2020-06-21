وصول طائرة من تركيا تقل 129 مرتزقًا إلى مصراتة الليبية

وصلت طائرة من تركيا تقل 129 من المرتزقة، إلى مطار مصراتة غرب ليبيا مساء اليوم، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد في تقرير السبت، أن عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الأراضي الليبية دعما لحكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الليبي، ارتفع إلى 14700، لكن عاد منهم إلى سوريا نحو 2600 فقط.