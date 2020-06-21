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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب عراقي: أردوغان يقود مؤامرة في المنطقة

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:44 م
النائب العراقي رياض
النائب العراقي رياض مسعودي
منار أحمد
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قال النائب العراقي رياض مسعودي، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود مؤامرة في المنطقة ويجب ألا ينجر العراق لها.

وحسب تقرير في صحيفة العراق نيوز، أشار النائب عن تحالف سائرون، إلى أن ما جرى من رفع علم حزب العمال في كركوك منعطف كبير وخطير ولابد من تحليل أسبابه واتخاذ إجراءات صارمة لمنع انجرار العراق للمؤامرة التي يقودها أردوغان في منطقة الشرق الأوسط، محذرا من أن المنطقة مقبلة على اهتزازات كبيرة.

وأضاف المسعودي، أن رفع علم حزب العمال التركي في محافظة كركوك أمر خطير جدا ولابد من الانتباه إليه واتخاذ قرارات حكومية اتحادية حازمة، مبينا ان هذا التصرف الخارق للسيادة الوطنية هو جزء من الخطة التي يتبعها الرئيس التركي أردوغان، لخلط الأوراق في بخصوص كركوك التي مازالت محل أطماع تركيا، وتابع أن كل الدلائل تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على اهتزازات كبيرة، وأن العراق هو الحلقة الأضعف من بين تلك الدول بسبب المشاكل السياسية الداخلية العميقة بين المركز والاقليم، إضافة إلى ضعف إمكانياته المالية والتسليحية.

وأوضح النائب البرلماني، أن عملية رفع علم حزب العمال في كركوك عملية مخططة تؤكد وجود امتدادات للتدخل التركي في العراق، مطالبا القوى السياسية بتوحيد الجهود لمواجهة هذا المخطط الخطير أو منع انجرار العراق بما يحدث في الشرق الأوسط خاصة بعد إعلان الرئيس المصري التحشيد على حدوده مع ليبيا لمواجهة الامتداد التركي في المنطقة.

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