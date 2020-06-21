واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4089) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (862) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (160) مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (16) دراجة نارية مخالفة، و(27) مخالفة شروط الترخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.