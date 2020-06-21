توافد طالبات الثانوية بالهرم لامتحان اللغة العربية وسط تدابير احترازية

توافدن طالبات الثانوية العامة بالهرم في الجيزة إلى مدرسة يوسف جادالله الرسمية للغات لأداء امتحان اللغة العربية، أول أيام الامتحانات للعام الدراسي 20192020 وسط إجراءات وتدابير احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.ونظمت إدارة المدرسة بالتعاون مع قوات الأمن سياجا أمنيا لتنظيم عملية الطالبات مع إجراء اختبار لدرجات الحرارة من خلال الماسح الحراري.وبدء رؤساء اللجان في تعقيم طلبة وطالبات الثانوية العامة، باستخدام بوابة التعقيم، وتوزيع الكمامات عليهم، والتزامهم بالتباعد، حرصآ على صحتهم، وذلك أول أيام الامتحانات للعام الدراسي 20192020.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.