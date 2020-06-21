سعر اليورو اليوم الأحد 21 -6-2020 فى البنوك المصرية
الأحد 21/يونيو/2020 - 05:24 ص
ياسمين محمودطباعة
يقدم «الدستور» سعر اليورو اليوم الأحد 21-6-2020، حيث شهدت أسعار العملات الأوروبية، تراجعًا خلال تعاملات بداية الأسبوع الموافق اليوم الأحد، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية المحلية والأجنبية، خاصة سعر اليورو، ويرصد موقع "الدستور" آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي:
وفيما يخص السوق المحلي انخفض سعر اليورو في العديد من البنوك كالبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الكويت الوطني، في مقابل استقرار سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس وبنك عودة والبنك الأهلي الكويتي، وأيضًا البنك المصري لتنمية الصادرات.
في المقابل، سجل سعر اليورو اليوم، في عدد من البنوك المصرية تراجعًا حادًا ليسجل في البنك المركزي المصري 18.09 للشراء وللبيع 18.24، وفي بنك مصر إيران التنمية بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ليسجل للشراء 18.09 وللبيع 18.32، أما في البنك التجاري فسجل للشراء 18.10 وللبيع 18.27، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.31، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.06 وللبيع 18.25.
كما حقق أيضًا سعر اليورو اليوم في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 18.09 جنيه وللبيع 18.28، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وسجل للشراء 18.09 وللبيع 18.27، وفي بنك الاسكندرية بلغ سعر اليورو للشراء 18.05 وللبيع 18.26، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.28، كما سجل البنك الأهلي المصري للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.24.
وفيما يخص السوق المحلي انخفض سعر اليورو في العديد من البنوك كالبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الكويت الوطني، في مقابل استقرار سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس وبنك عودة والبنك الأهلي الكويتي، وأيضًا البنك المصري لتنمية الصادرات.
سعر اليورو اليوم الأحد 21 -6-2020 في البنوك المصريةاستقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.27، كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية 18.10 للشراء وللبيع 18.27، وفي بنك عودة 18.10 وللبيع 18.27، وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر اليورو للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.27، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 18.10 وللبيع 18.27.
في المقابل، سجل سعر اليورو اليوم، في عدد من البنوك المصرية تراجعًا حادًا ليسجل في البنك المركزي المصري 18.09 للشراء وللبيع 18.24، وفي بنك مصر إيران التنمية بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ليسجل للشراء 18.09 وللبيع 18.32، أما في البنك التجاري فسجل للشراء 18.10 وللبيع 18.27، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.31، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.06 وللبيع 18.25.
كما حقق أيضًا سعر اليورو اليوم في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 18.09 جنيه وللبيع 18.28، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وسجل للشراء 18.09 وللبيع 18.27، وفي بنك الاسكندرية بلغ سعر اليورو للشراء 18.05 وللبيع 18.26، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.28، كما سجل البنك الأهلي المصري للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.24.