وزير الاتصالات: جاهزون للتعاون مع «التعليم» لمنع الغش بالثانوية العامة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تعاونا مع وزارة العدل لتقديم الخدمات إلكترونيا، وكذلك مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لتجديد تراخيص القيادة ما لم يكن هناك فحص على السيارة، ومع وزارة التموين لاستخراج بطاقات التموين أو تجديدها إلكترونيا.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه على المواطن أن يدخل على البوابة المخصصة لكل وزارة، ليجدد أو يستخرج رخصة قيادة أو يستخرج شهادات خدمة، مضيفا أنه سيتم إطلاق رقم هاتف لمن لا يريد أن يتواصل إلكترونيا أو عن طريق البريد حتى يستخرج أي رخصة أو شهادة، مضيفا: "قريبا جدا سيتم إطلاق الخدمات الرقمية قبل نهاية العام الحالي".وتابع أن الوزارة جاهزة للتعاون مع وزارة التربية والتعليم في امتحانات الثانوية العامة وتأمينها من الغش، مضيفا أنه منذ عام 2019 تم دعم شبكة الإنترنت وتقويتها.