الكويت: التدخل التركي في العراق انتهاك صارخ للسيادة

علقت الكويت، اليوم، على التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا، وتجاوزًا للأعراف والقواعد الدولية، مشددة على ضرورة أمن العراق وسيادته.وأشارت وزارة الخارجية أنه انطلاقًا من موقف دولة الكويت المبدئي الثابت، ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، فإنها تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.وأوضحت الوزارة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق، وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية، فضلًا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقراره.