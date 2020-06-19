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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مركز بسيون: لا تهاون في قرارات الإزالة وجاهزون لـ«الثانوية»

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:02 م
مني صالح،
مني صالح،
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكدت مني صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة في المهد خاصة في ايام العطلات ونهاية الأسبوع، وأنه توجد رقابة بكافة الوحدات المحلية طوال أيام الأسبوع لمنع أي مخالفة.

وقادت رئيسة مدينة بسيون حملة لإزالة بناء بدون ترخيص بالدور الثالث لأحد المباني السكنية بقرية كفر جعفر، بمشاركة نائب رئيس المدينة ومسؤولي الإزالات بالوحدة المحلية، مؤكدة على عدم التراخي والتهاون في تطبيق القانون وتنفيذ الإزالات في المهد وفي أيام العطلات والإجازات تنفيذا لقرارات وزارة التنمية المحلية ومحافظ الغربية، بإيقاف أي أعمال للبناء والإنشاءات خلال فترة 6 شهور وتحرير محاضر للمخالفين.

من ناحية أخري، أكدت رئيس مدينة بسيون على انتهاء كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة حيث قامت بالمرور على 5 مدارس ببسيون لتفقد الاستعدادات لامتحان الثانوية العامة، وتم التأكيد على توافر كافة الاحتياطات اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات، وتفقدت اللجان وغرفة الزائرة الصحية، وغرف العزل، وبوابات التعقيم، ومسافات تباعد الطلاب، وكذلك تأمين المدارس، والتأكد من وجود طفايات الحريق، ونظافة المدارس، وتوافر جو صحي ومناسب وأمن لإجراء امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الراهنة وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، مشيرة الى تشكيل غرفة عمليات طوارئ بمجلس مدينة بسيون خلال فترة الامتحانات لمتابعة سير الامتحانات ومواجهة أي طوارئ وتضم ممثلين لمجلس مدينة بسيون، وإدارات الكهرباء، والصحة والتربية والتعليم، والصحة.

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