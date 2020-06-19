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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:24 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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بدأت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، الظهور لطلاب الثانوية العامة مرة آخري عبر تليجرام، في الوقت الذي يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحانات وسط قلق وخوف بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقالت الصفحة "عشان ننجز واقدر اجمع كل الناس اللي بتكلمني لازن نقرأ الكلام ده كويس اووي
لما تشترك معايا بضيفك في جروب الواتس بينزل عليه الامتحان ونموذج الإجابة قبل اللجنة بـ 8 ساعات".

واعلنت اسعار الاشتراك بالنسبه للعام: "علمي علوم وادبي ب4000، علمي رياضه ب5000"، بالنسبة للازهر "علمي او ادبي ب5000".

وطالبت الصفحة الطلاب، الراغبين في الاشتراك، أن يتم يتحول الفلوس عن طريق فودافون كاش النهاردة او بكره بالكثير عشان تلحق المكان.

من جانبه، علق الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة على عودة شاومينج بيغشش ثانوية عامة للظهور مرة آخرى، قائلآ "إن الوزارة على اتم الاستعداد لمواجهة شاومينج وستتصدي لكل وسائل الغش الإلكتروني".

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدء بعد غدا الأحد باختبار اللغة العربية، وشددت الوزارة على ضرورة حضور الطلاب قبل بدء اللجان بساعتين للانتهاء من كافة أشكال التعقيم لحماية الطلاب من فيروس كوفيد -19.

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