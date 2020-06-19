جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 لشعبتى الأدبى والعلمى





جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل لعام ٢٠٢٠، وهو كالتالي: الأحد 2162020: لغة عربية، الخميس 2562020: اللغة الإنجليزية، الأحد 2862020: ديناميكا، الخميس 372020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 772020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 1272020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 1472020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 1972020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 2172020: جبر، وهندسة فراغية.





الاستعدادت الخاصة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وأعلنت الوزارة عّن كافة الاستعدادت والأرقام الخاصة باللجان، وعدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات في ظل أزمة كورونان ووفقًا للإحصائيات والبيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي فإنها كالتالي: إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالب وطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عّن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.



وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تصريحات عدة بشأن الامتحانات، منها إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وفي المديرية وعلى مستوى الإدارة التعليمية، لمتابعة سير عملية الامتحانات أولًا بأول، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء الطالب ما يفيد بتسليمه كراسات الإجابة للمواد التي لا تضاف للمجموع للجنة.



وقال الوزير إن إجابة الطالب بالمنزل على المواد التى لا تضاف للمجموع ليس اختبار ولكن تقييم لما تم تحصيله، وتساعد الطالب على تقييم نفسه، وعدم تسليم الكراسة فى الموعد المحدد لتسليمها أو فقدها يعتبر الطالب راسبًا بالمادة، وله الحق في دخول الدور الثاني بنفس قواعد الدور الأوا، كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة، وناشد الطلاب بضرورة التعاون التام مع المسئولين باللجنة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وكذلك الحفاظ على الكراسات الامتحانية التي يتسلمها الطالب للمواد التي لا تضاف للمجموع والإجابة عليها بالمنزل بنفسه حتى يكون نفس خطه في باقي المواد.

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد المقبل الموافق ٢١ يونيو، على أن تنتهي يوم ٢١ يوليو المقبل.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها مستعدة بنسبة ١٠٠٪؜ لامتحانات الثانوية العامة من حيث التأمين الكامل، وأيضًا التعقيم الكامل سواء للطلاب أو المشاركين في المراقبة والملاحظة من المعلمين وكذلك المشاركين في الكنترول والتصحيح وتقدير الدرجات.