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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حصاد أعمال «الوزراء» فى أسبوع (إنفوجراف)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:50 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 19 يونيو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، بالإضافة إلى اجتماعات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أسبوع، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة".

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