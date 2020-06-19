تنسيق الدبلومات الفنية.. الحد الأدنى للقبول فى جميع المحافظات



ويعتبر التعليم الفني ضمن محركات البحث الهامة هذه الأيام لطلاب الشهادة الإعدادية، والذين تم إلغاء امتحاناتهم واستبدالها بالبحوث، وقد نجحت منظومة الأبحاث في الشهادة الإعدادية وصفوف النقل بنسبة كبيرة، حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وترصد "الدستور"، خلال السطور التالية، تنسيق الدبلومات الفنية على مستوى المحافظات لعام 2020-2021. ويعتبر التعليم الفني ضمن محركات البحث الهامة هذه الأيام لطلاب الشهادة الإعدادية، والذين تم إلغاء امتحاناتهم واستبدالها بالبحوث، وقد نجحت منظومة الأبحاث في الشهادة الإعدادية وصفوف النقل بنسبة كبيرة، حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وترصد "الدستور"، خلال السطور التالية، تنسيق الدبلومات الفنية على مستوى المحافظات لعام 2020-2021.





تنسيق الدبلومات الفنية 2020





تنسيق ثانوي صناعي محافظة الجيزة: 230 درجة، تنسيق ثانوي صناعي محافظة كفر الشيخ: 225 درجة، تنسيق ثانوي صناعي محافظة قنا: 175 درجة وتنسيق ثانوي صناعي محافظة الدقهلية: 235 درجة وتنسيق ثانوي صناعي محافظة الشرقية 250 درجة.



أما تنسيق ثانوي صناعي محافظة كفر الشيخ: 235 درجة وتنسيق ثانوي صناعي الإسماعلية: 265 درجة وتنسيق ثانوي صناعي جنوب سيناء: 165 درجة



أما فيما يخص تنسيق الثانوي الزراعي 2020-2021، حسبما أعلن رسميا من المحافظ، فهو كالتالي محافظة الجيزة 200 درجة، وتنسيق ثانوي زراعي محافظة الإسماعلية 194 درجة، وتنسيق ثانوي زراعي محافظة جنوب سيناء: 145 درجة.



أما تنسيق الثانوي التجاري 2020-2021









وزارة التعليم تنهي الاستعدادت الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في سياق متصل أنهت

هو كالتالي: تنسيق ثانوي تجاري محافظة الجيزة: 245 درجة، وتنسيق ثانوي تجاري كفر الشيخ: 140 درجة، وتنسيق ثانوي تجاري 5 سنوات الإسماعلية: 235 درجة، وتنسيق ثانوي تجاري جنوب سيناء: 150 درجة.في سياق متصل أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الاستعدادت الخاصة لامتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق الأحد المقبل الموافق ٢١ يونيو وتنتهي ٢١ يوليو المقبل، ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث أكد على ضرورة حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا)، والصعود للجان الفرعية في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان والتأكد من استلام الطالب لأدوات التعقيم.