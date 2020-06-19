رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنسيق الدبلومات الفنية.. الحد الأدنى للقبول فى جميع المحافظات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:15 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
طباعة
يقدم لكم «الدستور» تنسيق القبول بالدبلومات الفنية لعام 2020-2021 فى جميع الشعب، التجاري، والزراعي، والصناعي، والفندقي، والحد الأدنى للقبول فى جميع المحافظات.

ويعتبر التعليم الفني ضمن محركات البحث الهامة هذه الأيام لطلاب الشهادة الإعدادية، والذين تم إلغاء امتحاناتهم واستبدالها بالبحوث، وقد نجحت منظومة الأبحاث في الشهادة الإعدادية وصفوف النقل بنسبة كبيرة، حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وترصد "الدستور"، خلال السطور التالية، تنسيق الدبلومات الفنية على مستوى المحافظات لعام 2020-2021.

تنسيق الدبلومات الفنية 2020


تنسيق ثانوي صناعي محافظة الجيزة: 230 درجة، تنسيق ثانوي صناعي محافظة كفر الشيخ: 225 درجة، تنسيق ثانوي صناعي محافظة قنا: 175 درجة وتنسيق ثانوي صناعي محافظة الدقهلية: 235 درجة وتنسيق ثانوي صناعي محافظة الشرقية 250 درجة.

أما تنسيق ثانوي صناعي محافظة كفر الشيخ: 235 درجة وتنسيق ثانوي صناعي الإسماعلية: 265 درجة وتنسيق ثانوي صناعي جنوب سيناء: 165 درجة

أما فيما يخص تنسيق الثانوي الزراعي 2020-2021، حسبما أعلن رسميا من المحافظ،  فهو كالتالي محافظة الجيزة 200 درجة، وتنسيق ثانوي زراعي محافظة الإسماعلية 194 درجة، وتنسيق ثانوي زراعي محافظة جنوب سيناء: 145 درجة.

أما تنسيق الثانوي التجاري 2020-2021

هو كالتالي: تنسيق ثانوي تجاري محافظة الجيزة: 245 درجة، وتنسيق ثانوي تجاري كفر الشيخ: 140 درجة، وتنسيق ثانوي تجاري 5 سنوات الإسماعلية: 235 درجة، وتنسيق ثانوي تجاري جنوب سيناء: 150 درجة.

وزارة التعليم تنهي الاستعدادت الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

في سياق متصل أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الاستعدادت الخاصة لامتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق الأحد المقبل الموافق ٢١ يونيو وتنتهي ٢١ يوليو المقبل، ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث أكد على ضرورة حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا)، والصعود للجان الفرعية في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان والتأكد من استلام الطالب لأدوات التعقيم.

موضوعات متعلقة

لاعبو الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس كورونا

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بالرقم القومي

مسلسل ليه لأ 8 الحلقة الثامنة والقنوات الناقلة

انتبه.. هذا اللص يسرق فيتامين C من جسمك

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

آلاء.. عشرينية تُحول قشر البطيخ للوحات فنية

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

«الثقافى الصينى» يحتفل بالذكرى الـ64 لإقامة العلاقات مع مصر.. السبت

حاول الانتحار.. محطات في حياة مكسيم جوركي في ذكرى وفاته

قريبًا.. «الأعلى للثقافة» يطلق فعالية «شاعر كل يوم» أونلاين

مجدى صابر: أرفض وجود بطل منفرد فى العمل