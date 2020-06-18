مطرانية ملوي تواصل اجتماعات دراسة الكتاب المقدس «أونلاين»

تواصل مطرانية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا ديمتريوس، أسقف الإيبارشية، بث اجتماعات دراسة الكتاب المقدس دون حضور، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويشارك في اجتماعات دراسة الكتاب المقدس كهنة الإيبارشية من خلال إلقاء عظات روحية من موضوعات بالكتاب المقدس، وذلك في إطار حرصهم على دعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.