النمسا تتعهد بمساعدة ألمانيا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي

تعهدت النمسا ببذل قصارى جهدها، لمساعدة ألمانيا فى إنجاح رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يوليو المقبل.جاء ذلك فى مؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، اليوم الخميس، فيينا مع نظيره الألماني هيكو ماس فى أول زيارة للأخير إلى النمسا عقب جائحة كورونا.وقال وزير خارجية النمسا: إنه لا شك أن ألمانيا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في مرحلة صعبة يعيشها العالم بسبب تسارع الإصابات بوباء كورونا، وتداعياته الواسعة على الاقتصاد الأوروبي بشكل خاص وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.وأكد وزير الخارجية الألماني لنظيره النمساوي، على عمق العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك فى كافة القضايا الثنائية والدولية، لافتا الى أن بلاده انتهت من تصور شامل حول ترتيبات رئاسة الاتحاد الاوروبي الشهر المقبل.وأشار الوزير الألماني إلى إنه بحث مع نظيره النمساوي العديد قضايا السياسة الخارجية والتحديات الأمنية الحالية التى تواجه الاتحاد الأوروبي، وبخاصة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود الخارجية للاتحاد خاصة فى ضوء التوتر القائم على الحدود التركية اليونانية.