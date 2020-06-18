هآرتس تهاجم سفير أمريكا: أكثر تطرفًا من نتنياهو في تنفيذ الضم

هاجمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى تل أبيب، بسبب دعمه المطلق لتنفيذ خطة الضم لمستوطنات الضفة الغربية والأغوار.وقالت الصحيفة، في إصدارها اليوم الخميس، تحت عنوان "سفير الضم في إسرائيل"، إن فريدمان يدعم تنفيذ الضم أكثر من نتنياهو نفسه، وأن يعد أكثر تطرفا في ذلك السياق من تل أبيب وواشنطن.وأضافت أنه كان يجدر بفريدمان دفع العودة إلى المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويكون وسيطا بينهما، بدلا من تدخله في العلاقات بين حزبي الليكود وأزرق أبيض، وأن يدرك مدى خطورة تنفيذ عملية الضم وتهديدها لاستقرار إسرائيل، والمنطقة أيضا.ويعقد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اجتماعا مع بيني جانتس، وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل وزعيم حزب "أزرق أبيض"، خلال الأيام القليلة المقبلة، للاتفاق على سيناريو تنفيذ الضم.وهدد نتنياهو أنه في حال عدم التوافق على فرض السيادة، فسيتم التوجه لانتخابات مبكرة.